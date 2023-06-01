【逢田珠里依1st写真集（仮）】 9月13日 発売予定 価格：2,970円 【拡大画像へ】 集英社は、逢田珠里依さんの1st写真を9月13日に発売する。価格は2,970円。 本書は、指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の逢田珠里依さんの1st写真集。 「アイドルの王道写真集」をテーマにベトナムで撮影