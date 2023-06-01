渡辺美里が、7月15日にリリースするオリジナルアルバム『Birthday』の収録内容を公開。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：渡辺美里が歌う“大人のポップス”の魅力「夏が来た！」アナザーソングの新曲を徹底分析） 本作には、リード曲である「でっかい愛を抱きしめながら」や渡辺美里が詞曲を担当した「光芒～Sign～」を含む新曲7曲のほか、槇原敬之が詞曲を手が