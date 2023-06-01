【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺美里のオリジナルアルバム『Birthday』（7月15日リリース）の収録内容が公開。本解禁に合わせて最新アーティスト写真（※メイン写真）も公開された。 ■ボーカリスト・音楽家としての渡辺美里の魅力が凝縮した一枚 7年ぶりのオリジナルアルバム『Birthday』には、本作のリード曲である「でっかい愛を抱きしめながら」や、渡辺美里が詞曲を担当した「光