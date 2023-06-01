【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ≒JOY逢田珠里依の1st写真集（タイトル未定）が、自身の誕生日でもある9月13日に集英社から発売される。 ■「20歳の自分の最大限の背伸びです！」 本書は「アイドルの王道写真集」をテーマにベトナムで撮影を敢行。国内屈指のリゾート地であるフーコック島では、ウォーターパークやビーチで思う存分にはしゃぐ姿やリゾートホテルで