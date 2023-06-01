【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が、6月22日放送のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当する。 ■レギュラー時代のコーナーも復活 菅田将暉は、2017年4月から5年間『オールナイトニッポン』月曜日のレギュラーパーソナリティを担当。 今回は2023年2月に『オールナイトニッポン55周年記念 オールナイトニッポン5