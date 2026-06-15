15日午後6時ごろ、佐賀県唐津市厳木川で「12歳の男の子が川に沈んでいる」と、一緒に遊んでいた子どもから消防に通報がありました。男の子は心肺停止の状態で見つかり、病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に亡くなりました。現場は、川と川の合流地点とみられていて、警察と消防が当時の状況を詳しく調べています。