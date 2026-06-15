東京・港区内で使えるデジタルポイント40万円相当を不正に入手したとして、少年が逮捕されました。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・港区の15歳の少年で、今年3月、区の決済アプリ「みなトクPAY」に他人名義のギフトコードを入力し、40万円相当のポイントを不正に入手した疑いがもたれています。物価高対策として区民1人当たり1万円分付与されるギフトコードの通知を、自身が住む集合住宅のポストから抜き取ったと