物価高で牛肉の消費が低迷するなか、子牛の取引価格が上昇しています。子牛の取引価格は80万円の大台を超える高値で推移していて、4月は9年ぶりに最高値を更新しました。消費低迷を受け母牛の数を減らした結果、子牛の供給が少なくなったことなどが背景にあります。中東情勢でエサ代も高騰していて、農家にとっては生産を増やしにくい状況が続きそうです。