【プロローグβテスト】 開催期間：6月11日～6月15日 VIC GAME STUDIOSが開発し、NCがパブリッシングを手掛けるPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG「リミットゼロ ブレイカーズ」。本作初のクローズドベータテストとなる「プロローグβテスト」が、6月11日から6月15日にかけて実施した。 今回、本作ゲームの序盤をプレ