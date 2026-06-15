前回王者アルゼンチン代表は、17日に2026W杯グループステージ初戦でアルジェリア代表との対戦を迎える。アルゼンチンはサッカーに熱い国であり、今回も大勢のサポーターがスタジアムへ詰めかけるに違いない。しかし、一部のサポーターはスタジアムに入場できない可能性がある。スペイン『as』によると、アルゼンチンでは2023年から「セーフ・スタンド」と呼ばれる国家的な取り組みが行われている。これは養育費を支払っていない親