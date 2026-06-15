2026W杯で破られるかもしれない記録の1つに、歴代最多得点記録がある。現時点での記録は、通算16ゴールを奪っている元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼが歴代1位だ。しかし、4位にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（13ゴール）、6位タイにフランス代表FWキリアン・ムバッペ（12ゴール）が位置していて、2人は今大会中にクローゼの歴代記録を塗り替える可能性がある。独『Suddeutsche Zeitung』にて、クローゼも記録を破って