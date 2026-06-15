チェルシー所属のスペイン代表DFマルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍は、わずか48時間足らずでまとまったようだ。交渉の決め手となったのは来季からレアル・マドリードの指揮をとるジョゼ・モウリーニョからの直接の電話だったという。『MARCA』が報じた。移籍金は固定額5500万ユーロに加え、500万ユーロのボーナスを含む総額6000万ユーロ。契約はすでに締結されており、正式発表は間もなくおこなわれる見込みだ。交渉が動