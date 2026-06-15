「巨人」の阿部慎之助・前監督は先月（5月25日）、東京・渋谷区の自宅で当時18歳の長女に暴行した疑いで警視庁に現行犯逮捕され、翌日未明に釈放。その後、書類送検となっていました。長女への暴行の疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放された「巨人」の阿部慎之助・前監督（47）。東京地検は不起訴の理由として、「暴行の様子や犯行後の状況など関係証拠の内容を踏まえて、起訴猶予とした」としています。不起訴処分を受けて、阿