2022年6月、大分県別府市でバイク2台に車で追突し、大学生2人を死傷させ、逃走を続けている八田與一容疑者。全国に重要指名手配されていますが、県警は15日、新たなチラシを公開しました。チラシには、八田容疑者の全身が写っている21歳のときの写真と、サングラス姿の22歳のときの写真が追加されています。警察では事件から4年となる今月29日、県内15の警察署と10都道府県で広報活動を実施予定です。