ヨーロッパを歴訪中の高市総理が、スイスのジュネーブに到着しました。隣国・フランスのエビアンで開かれるG7サミットに臨みます。高市総理は、日本時間15日午後11時半すぎ、ジュネーブの空港に到着しました。隣国・フランスのエビアンで開かれるG7サミットに出席するため、陸路で移動するということです。G7サミットで高市総理は、世界の原油市場の安定化に向け、▼不当な輸出制限への反対や、▼アジアなどでの石油備蓄強化の支援