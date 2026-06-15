【FIFAワールドカップ2026】スウェーデン代表 5ー1 チュニジア代表（日本時間6月15日／モンテレイ・スタジアム）【映像】恐怖！スウェーデン代表、ボール奪取→“爆速カウンター”スウェーデン代表の爆速カウンターが話題を集めている。自陣ボックス手前でのボール奪取から、およそ10秒でゴールを奪ったスピード感あふれる攻撃に、ファンからは「日本も警戒が必要」と反響が寄せられた。日本時間15日、FIFAワールドカップ2026グル