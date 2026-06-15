ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣はイタリアのメローニ首相と会談し、半導体など先端技術の分野や、レアアースなど重要鉱物を巡る連携を強化することで一致しました。高市総理は日本時間の15日夜、ローマでメローニ首相と会談しました。両首脳はアメリカとイランの合意の発表を受け、「中東地域全体の平和と安定が実現するよう緊密に連携していくこと」などを確認し、共同記者発表に臨みました。高市総理：半導体・重要鉱物および