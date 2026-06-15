卓球Ｔリーグの木下アビエル神奈川は１５日、平野美宇の退団を発表した。公式サイトで「この度、２０２５−２０２６シーズンをもちまして、平野美宇選手が契約万超にともない退団することになりましたので、お知らせします」と記した。公式Ｘ（旧ツイッター）には「６月３０日をもって平野美宇選手が木下アビエル神奈川を退団することとなりましたので、正式にお知らせします。これまで平野選手への温かいご声援をいただき、誠に