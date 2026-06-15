アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議で合意したと発表し、署名を経てホルムズ海峡が開放されると明らかにしました。トランプ氏は14日、SNSで、イランとの戦闘を終結し、今後60日間で核問題を協議する「覚書」に合意したと発表しました。「覚書」の署名は19日にスイスで行われる見通しで、その後、機雷の除去が進めばホルムズ海峡は通航料なしで開放され、アメリカ軍による封鎖も直ちに解除するとしていま