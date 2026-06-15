ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関２ｎｄ日本モーターボート選手会会長杯」は１５日、予選最終日の４日目が行われた。新出浩司（４３＝大阪）は３日目終了時点で、得点率５・８０はボーダー下の２０位。予選ラストのこの日は２Ｒ絶好枠の１走だ。是が非でも１着が欲しいところでインからコンマ０９の快ショットを放ち、差させずまくらせずの完封劇。シリーズ２勝目を挙げ、準優のイスをつかんだ。今節は初日１、３着と上々