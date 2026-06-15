森保一監督（c）SANKEI サッカー日本代表の森保一監督は6月14日（日本時間15日）、アメリカのダラスで行われたワールドカップ（W杯）グループステージF組初戦のオランダ代表戦後、オランダの日本サッカー発展への謝意を述べた。 【試合結果】グループF 日本 vs オランダ｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会 日本は2度のリードを許しながら、2度追い