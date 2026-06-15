オランダ代表 ファン・ダイク（c）SANKEI サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージF組の初戦でオランダ代表は6月14日（日本時間15日）、日本代表に2度追いつかれて2-2で引き分け、勝ち星を逃したことを指揮官もキャプテンも残念がっていた。 【試合結果】グループF 日本 vs オランダ｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会 FIFAランキングでも18