早稲田大の中林美恵子教授と明海大の小谷哲男教授が１５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米イランの戦闘終結合意を議論した。小谷氏は、合意内容について「（米イスラエルがイランに軍事攻撃を開始した）２月２８日の前に戻るだけだ。高濃縮ウランの解体（処分）にイラン側が合意したのは成果ではあるが、あまりにもコストが大きかった」との見解を示した。中林氏は、署名後に交渉する核問題などについて、「中身