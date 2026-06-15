国際サッカー連盟(FIFA)は15日、日本時間19日午前4時キックオフの北中米ワールドカップB組第2節・スイス代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ代表で荒木友輔氏が第4審判員を、三原純氏がリザーブ副審を担当すると発表した。荒木氏と三原氏は日本時間13日のアメリカ代表対パラグアイ代表で同じ役割を担当し、日本時間16日のイラン代表対ニュージーランド代表でも同じ役割を担当予定。この試合が今大会3試合目の割り当てとなる。同