チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督に電撃解任の可能性が浮上している。フランスメディア『RMCスポーツ』が15日、チュニジアの大手ラジオ局『モザイクFM』の情報を基に伝えた。チュニジアは14日の北中米ワールドカップ初戦でスウェーデン代表と対戦したが、1-5の大敗。指揮官への批判が高まっているという。そうしたなかでチュニジアサッカー連盟は監督交代の可能性を含めた緊急会議を行った模様。ラムシ監督を解任してワヒ