15日午後、和歌山市の国道で、大型の三輪バイクが縁石に衝突し、乗っていた4歳の男の子が頭の骨を折るなどして、意識不明の重体です。運転していた29歳の男性も肺挫傷などの重傷です。 15日午後4時半頃、和歌山市西田井の国道24号の路上で、試乗をしていた大型の三輪バイクが縁石に衝突し、運転していた男性（29）と同乗していた4歳の男の子が投げ出されました。 4歳の男の子は頭の骨を折るなどして、意識不明の重体です。また運