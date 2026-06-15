サッカー日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するイングランド・プレミアリーグ、クリスタルパレスが１５日、公式ＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「鎌田大地、８８分に同点ゴール！」、インスタグラムには「８８分、鎌田大地がゴール！彼の同点ゴールで日本はオランダ相手に貴重な勝ち点１を獲得した」とつづり、この日のＷ杯北中米大会の日本−オランダ戦でゴールを決めた瞬間、鎌田が両手を上げて喜ぶ写真を投稿した。日本は１