ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪ダイスポジャンピーカップ」は１５日、予選２日目が行われた。三馬崇史（２５＝広島）はこの日の２走を２、３着とし、１１位で予選突破。「ターン回り、行き足がいい。４０％の感じはありますね」と舟足は好感触だ。２０２６年後期適用勝率は前期の５・５０から４・８６と落としてＢ１級へ。「レベルの差が違い過ぎた」と肩を落とす。「Ｓもターン力も、調整力の全