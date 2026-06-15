アメリカのトランプ大統領が日本時間15日午後11時15分ごろ、フランスで開催されるG7サミット＝主要7か国首脳会議に出席するため会場近くの空港に到着しました。今回のサミットは、アメリカとイランの間で、戦闘終結に向けた合意が成立した直後の開催となります。会合では、ホルムズ海峡の安全確保をはじめとする中東情勢についても各国が意見を交わす予定で、トランプ氏の発言が注目されます。