オランダを公式訪問中の天皇陛下が、王室の宮殿を見学されました。現地時間の15日午後、陛下は「ヘット・ロー宮殿」の玄関に姿を見せ、報道陣の記念撮影に応じられました。この宮殿は、17世紀に国王の別荘として建てられたもので、現在は当時の家具などを残し、博物館として一般公開されています。陛下は、館長の説明に熱心に耳を傾けられていました。両陛下は、現地時間の13日にオランダに到着して以降、宮殿のすぐ横にある城に滞