アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意について、経済同友会の山口代表幹事は「サプライチェーンの障害の解消が早期に実現されることを大きく期待したい」と、これまでの混乱が収束に向かうよう望みました。経済同友会山口明夫 代表幹事「いつなのかと期待をしていたので歓迎したい。サプライチェーンの障害の解消が早期に実現されることを大きく期待したい」山口氏は15日の定例会見でこのように述べたうえで、国内で起き