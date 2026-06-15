【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝阿部真司】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス南東部エビアンで開幕する。米国とイランが戦闘終結で合意したことを受け、ホルムズ海峡の航行再開に向けた対応策などについて協議する。イラン情勢を巡って米欧の間で亀裂が生じる中、結束を示せるかどうかが焦点となる。議長国フランスのマクロン大統領は１４日、Ｘ（旧ツイッター）で、Ｇ７サミットでは、米イランの合意