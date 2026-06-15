強い紫外線やエアコンによる乾燥で、夏の唇は想像以上にダメージを受けがち。そんな季節にぴったりの新作リップケアアイテムが、韓国発ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から登場します♡高いUVカット機能と保湿ケアを兼ね備えた『UVシールドリップバーム』と『UVシールドリップセラム』は、毎日のケアはもちろん、リップメイクの仕上がりまでサポートしてく