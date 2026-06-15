お笑いコンビ・どきどきキャンプの岸学が15日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。【写真】どきどきキャンプ・岸学、結婚を発表共に左手の薬指に指輪をはめた2ショット岸は、共に左手の薬指に指輪をはめた結婚相手と思われる人との2ショット写真を投稿。「結婚しました」とひとことコメントを添えた。この投稿に「うぇーーーー！！おめでとう御座います」「Congratulations on your marriage」「おめでとう御