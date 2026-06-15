Mrs. GREEN APPLEがきょう15日、3年ぶりとなる全国アリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”』の詳細を発表した。9月30日から12月28日までの期間、14会場にて28公演を実施する。【写真】ミセス、3年ぶりツアー「SHADOWS」ビジュアルなお、ミセスは9月30日にオリジナルアルバムを発売する。対象店舗およびオンラインショップにて期間中に同アルバムを予約購入した人には、特典として「GREEN CODE」を配布。