【FIFAワールドカップ2026】スウェーデン代表 5ー1 チュニジア代表（日本時間6月15日／モンテレイ・スタジアム）【映像】チュニジア代表、まさかの“痛恨ミス”で失点→崩れ落ちる瞬間試合を決定づけたのは、キャプテンのまさかのミスだった。チュニジア代表のMFエリス・スキリのロストから生まれたスウェーデン代表の得点に、ファンからは「これW杯なの？」と驚きの声が上がっている。日本時間15日、FIFAワールドカップ2026グルー