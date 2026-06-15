元プロテニスプレーヤーの伊達公子（55）が、4年ぶりに訪れた場所で撮影した夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】伊達公子の夫婦ショット（複数カット）2001年にドイツ人レーサーと結婚し、2016年に離婚。その後2022年1月、51歳で再婚した伊達。Instagramでは、結婚記念日に撮影した2ショットや鎌倉デート、浴衣姿で寄り添う仲睦まじい姿など、夫との写真をたびたび投稿している。4年前と同じ場所で撮影した