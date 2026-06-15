カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが１５日、横浜市内でファン感謝祭を行った。２５〜２６年シーズンは、世界選手権で４位入賞を果たしたものの、不動のサード吉田知那美の退団も重なり、五輪代表選考の敗戦や、日本選手権１次リーグ敗退など苦しい時間も多かった。藤沢五月は「スキップとしての自信がなくなっていた時間もあった」と、声を詰まらせながらファンの前で胸中を告白。「結果は残せないシーズ