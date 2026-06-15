きょうの為替市場、ドル円は１６０円台で底堅い値動きが続いている。米国とイランが暫定合意したことで本日の市場はポジティブなムードが広がっているものの、ドル円は方向感のない展開が続いている。 明日は日銀決定会合の結果が公表されるが、市場では利上げがほぼ確実視されている状況。一方、反応次第では日銀会合後の介入警戒感も強まっているようだ。 米経済の底堅さを背景に米金利が高止まりするとの見方