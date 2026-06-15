１５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを冒頭で報じた。キャスターの大越健介氏は「日本代表の実力は確実に世界レベルに駆け上がっているようです」と話し出すと「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６、日本は今朝のオランダ戦で２度のリードを許しながらドローに