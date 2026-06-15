残業だ…▶▶この作品を最初から読む自己肯定感が120%上がる!?SNSで共感の嵐、女同士の友情ストーリー。話しかけられると緊張して引きつった表情になり、うまく社内でコミュニケーションが取れない桐山さん。彼女は愛らしいドールのてぃあらちゃんと住んでいますが、溺愛するてぃあらちゃんと瓜二つな南さんと出会い、お互いを認め合うことで心を開いていきます。すっかり仲良くなったふたりですが、運命は残酷。なんと