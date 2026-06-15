テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[テレンス アトマヌ] 2 - 1 [マルティン ランダルセ] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第1日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス1回戦で、テレンス アトマヌとマルティン ランダルセが対戦した。 第1セットはテレンス アトマヌが6-3で先取。第2セッ