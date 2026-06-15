【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前9時45分現在は前週末比539.85ドル高の5万1742.11ドルを付けた。上げ幅は一時600ドルを超え、取引時間中の最高値を更新した。