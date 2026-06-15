ボートレース下関のミッドナイトボートレース2nd「日本モーターボート選手会会長杯」は15日の4日目11Rまで予選が行われ、15日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。新出浩司（43＝大阪）が準優勝戦入りを決めた。初日前半3Rには5コースカドから豪快に捲って、この日唯一、1号艇以外での勝利を挙げた。その後もコンスタントに舟券貢献に成功し、ボーダー下からの勝負駆けだった4日目2Rではインから逃げ切り