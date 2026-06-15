ソニーが6月11日に発売したスマートフォン「Xperia 1 VIII」はQualcommが展開するスマートフォン向けの最上位プロセッサ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」をSoCに採用したハイエンドモデル。その性能を確かめるべくベンチマークを行う中で温度やバッテリーの持ちが気になったので、実際に検証してみました。Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニーhttps://www.sony.jp/xperia/products/xperia1m8/Xperia 1 VIIIの外観や重量