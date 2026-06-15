北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ元日本代表ＭＦ本田圭佑が１５日放送の日本テレビ系特番「日本代表Ｗ杯初戦！日本×オランダの熱狂シーンすべて見せます」（午後９時）に試合直後の現地ダラスからＶＴＲ出演。改めて日本代表の戦いぶりを分析した。優勝候補相手に執念のドローとなった森保ジャパンの戦いを見届けた本田は２１日の次戦・チュニジア戦に向け、「まずは守備