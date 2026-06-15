テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の公式X（旧ツイッター）が15日に更新され、最終回の放送内容を告知した。公式Xでは「今夜24:15〜OA#あのちゃんねるやっぱり家が好き第3弾」と告知し、ゲストには「シソンヌ長谷川Aぇ! group 末澤誠也ベッキーJOY&mai夫婦サツマカワRPG&でか美ちゃん夫婦」らの名前が挙がっていた。ファンからは「もう観れなくなるのは寂しい」「しれっと続けたらいいのに