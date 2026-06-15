落語協会（柳家さん喬会長・77）の事務局から先日、一通のメールが私の手元に届いた。 「〇〇日にどこどこで、新会長就任の会見を行います」 さん喬会長は2026年6月いっぱいで、7月からはさん喬師匠が続投するのであれば2期目に入る。続投しないのであれば新会長を選出することになる。 5月某日、とある関係者が落語協会事務局関係者に「さん喬師匠は続投するの？」と尋ねたことがあった。その際の答えは「まだ続ける