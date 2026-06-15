元横綱の貴乃花光司（53）が、リラックスした表情で食事を楽しむ最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】再婚した妻との写真やプライベートショット（複数カット）元フジテレビアナウンサーの河野景子と2018年に離婚、2023年9月に一般女性との再婚を発表した貴乃花。Instagramでは、白いひげが印象的な外出中の姿や、公園で四股を踏む様子など、日常の一面を発信してきた。2026年3月8日の投稿では、愛犬とじゃれあ