日本銀行金沢支店の新しい支店長に今久保 圭氏が15日、着任し、「できるだけ早く能登の被災地に足を運び、自身の目で見て勉強を重ねたい」と抱負を述べました。今久保 圭新支店長は高知県出身の51歳。一橋大学を卒業後、1997年に日本銀行に入行し、長く本店で金融機構局に勤務してきました。今久保新支店長は金沢の印象について今久保 圭新支店長「古い街並みと新しい建物が絶妙な加減でミックスされ雑然としているのではなく整然